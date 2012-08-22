Агрохолдинг «Астарта» у 1-му півріччі скоротив чистий прибуток на 6,7% - до 52,9 млн. євро

Один із найбільших агрохолдингів України «Астарта» у першому півріччі 2012 року скоротив чистий прибуток до 52,9 млн. євро з 56,7 млн. за аналогічний період 2011 року, мовиться у повідомленні компанії.

Виручка компанії за цей період зросла до 143,4 млн. євро з 116,1 млн. євро в першому півріччі 2011 року.

Згідно зі звітом агрохолдингу, обсяг продажів зернових збільшився на 75%, цукру — на 42%, молока — на 33%. Частка експорту продукції перевищила 31%.

Довідка УНІАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Київ») - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової і сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані у Полтавській області: ТОВ «Полтавазернопродукт», ТОВ «АФ ім. Довженка» і ТОВ «Добробут»; одне у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке» і одне в Хмельницькій області - ТОВ «Волочиськ-Агро».