Агрохолдинг Kernel домовився про продовження кредиту на 222 млн. дол.

Варшава. Один із найбільших в Україні агропромислових холдингів Kernel домовився з синдикатом міжнародних банків про продовження частини кредиту на суму 222 мільйони доларів США із загальної позики на 500 млн. доларів, про яку компанія домовилася в серпні минулого року.

Про це УНІАН повідомила компанія в середу, 22 серпня.

"Синдикований кредит структуровано у вигляді двох траншів: довгострокового траншу на суму 278 мільйонів доларів США, який доступний до 31 липня 2014 року, і короткострокового траншу на суму 222 мільйони доларів США, який може бути відновлений щороку за погодженням учасників синдикату", - відзначили в компанії.

Kernel нагадав, що використовує кошти цього кредиту для придбання насіння соняшнику, фінансування витрат для його зберігання і виробництва соняшникової олії та шроту з метою подальшого продажу готової продукції на внутрішньому ринку або постачання на експорт.

"Доповнення до кредитної угоди набуде чинності з моменту його реєстрації в Національному банку України, яка очікується у кінці серпня 2012 року. Документи щодо структури забезпечення позики сторони планують підписати також до кінця серпня 2012 року", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Kernel у 3-му кварталі фінансового 2012 року (1-й квартал поточного року) скоротив прибуток на більш ніж 50% - до 37 млн. доларів при 16% зростанні виручки - до майже 600 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, виготовляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Волчанському олієекстракційних заводах.

Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включено до індексу "голубих фішок".

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн. доларів, після якого провела ще декілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд доларів.