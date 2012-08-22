Найближчим часом у низку регіонів повернеться спека до +40°

Найближчим часом у ряді регіонів України очікується збільшення температури до 40°.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів в.о. міністра надзвичайних ситуацій Віталій Бут.

«В останній декаді серпня прогнозується повторне збільшення температури повітря, яка у південних, східних та центральних областях може сягнути 40°», - сказав В.Бут.

У зв’язку з цим він наголосив, що в Україні знову може бути оголошено п’ятий рівень пожежної небезпеки у ряді областей.

За словами В.Бута, з сьогоднішнього дня температура в Україні буде підвищуватися, дощі прогнозуються лише на заході та у центрі.

На цих вихідних на всій території України буде спекотна погода, сказав В.Бут.