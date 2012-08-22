Roshen побудував другу кондфабрику у Вінницькій області за 600 млн. грн

Міжнародна кондитерська корпорація Roshen завершила будівництво другої кондитерської фабрики у Вінницькому районі Вінницької області, інвестувавши у проект близько 600 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття відбулося у вівторок, 21 серпня.

«Нам вдалося за менш ніж два роки пустир площею 16,4 га перетворити на сучасну територію фабрики», - сказав під час прес-конференції засновник корпорації Петро Порошенко.

За його словами, Roshen створила на цій території інженерну та інфраструктурну складову, провела впорядкування території, освітлення, побудувала нові дороги.

Запуск нових виробничих потужностей дозволяє додатково випускати близько 120 тисяч тонн шоколадної та іншої продукції на рік. Асортимент фабрики становитиме десятки видів нової продукції.

Будівлі фабрики займають площу 62 тис. кв.м. Вони складаються з трьох блоків — 5-поверхова адміністративна будівля, 4-поверхова промислова і 2-поверхова будівля енергетичного комплексу.

Довідка УНІАН. Міжнародна кондитерська корпорація Roshen - лідер українського ринку кондитерських виробів, що виготовляє до 200 видів кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти).

Загальний обсяг виробництва продукції досягає 410 тис. тонн на рік.

До складу корпорації (без урахування нової фабрики у Вінницькому районі) входять 4 українські фабрики (Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масломолочный комбінат «Бершадьмолоко» і «Літинський племзавод», які забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною молочною сировиною.

Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, Німеччини, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та ін.