Аstarta і IMC найбільше виграють на зростанні цін на сільгосппродукцію – польські експерти

Варшава. Агропромислові компанії Astarta і Industrial Milk Company (IMC) мають найбільший потенціал зростання серед сільськогосподарських компаній з України, які котируються на Варшавській фондовій біржі (ВФБ), за рахунок підвищення світових цін, що спостерігається останнім часом, на продукти харчування.

Про це сказано у звіті інвестиційного дому польського банку BRE, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Аналітики відзначили, що кукурудза і пшениця на світових ринках подорожчали більш ніж на третину, що підвищить інтерес інвесторів до купівлі акцій сільськогосподарських компаній.

"На нашу думку, найкраща експозиція на ралі, що тривають, є в Astarta - завдяки великій експозиції на кукурудзу (15% ареалу) і пшеницю (18% ареалу), а також Industrial Milk Company - за рахунок великих посівів кукурудзи (48,6% ареалу)", - вважають експерти.

Водночас вони відзначили, що подорожчання сільгосппродукції, яке нині спостерігається, не приведе до збільшення капіталізації найбільшої української компанії на ВФБ - Kernel – через слабку частку сільськогосподарського сегменту в її EBIDTA.

Аналітики назвали головним ризиком інвестицій в акції українських компаній прогнозовану девальвацію національної валюти, яка може подешевшати до 8,34 гривень за долар до кінця поточного року.

Експерти підвищили рекомендацію для паперів Astarta до "купуй", визначивши цільову ціну на рівні 74 злотих за штуку у порівнянні з приблизно 64 злотими, які платили за її акції інвестори на початку сьогоднішніх торгів (1 USD=3,3P LN).

Аналітики також зберегли рекомендацію "тримай" для акцій Kernel, які, на їхню думку, будуть коштувати 68,7 злотого у порівнянні з більш ніж 75 на останньому закритті.

BRE не виставив рекомендацій для IMC, папери якої за останні три місяці подорожчали на близько 50%, досягнувши минулого тижня історичного максимуму на рівні 16,5 злотого за акцію проти 11,05 злотого під час дебюту в травні минулого року.

Довідка УНІАН. На Варшавській фондовій біржі торгуються папери 12 компаній з України, 8 з яких представляють агросектор, зокрема 7 представлені на головному майданчику польського ринку.