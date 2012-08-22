«Мілкіленд» подвоїв виробництво молока у першому півріччі - до 8,5 тис. тонн

Один з найбільших виробників молочних продуктів в Україні та Росії компанія «Мілкіленд» у першому півріччі 2012 року збільшила виробництво молока у 2 рази — до 8,5 тис. тонн з 4,2 тис. тонн у січні-червні 2011 року, повідомив УНІАН директор компанії зі зв'язків з інвесторами Сергій Трифонов.

Такий результат він пояснює придбанням низки агроферм і зростанням поголів'я молочного стада.

«Перш за все у нас два шляхи збільшення надоїв: минулого року ми придбали низку колгоспів і агроферм і збільшили кількість землі — у нас в оренді близько 21 тис. га. У придбаних фермах ми розвиваємо молочне тваринництво. Подвоєння виробництва молока до 8,5 тис. літрів відбулося, по-перше, за рахунок збільшення поголів'я молочного стада в наших колгоспах, а по-друге, за рахунок збільшення надоїв», - сказав С.Трифонов.

За його словами, на кінець першого півріччя п.р. «Мілкіленд» володів близько 6,4 тис. голів молочного стада, що майже на 2 тис. більше, ніж на початку року.

Наступного року «Мілквленд» планує відкрити 2 нові агроферми на 6 тис. корів.

«Ми зараз інвестували 13 млн. євро у будівництво нових агроферм, де буде 6 тис. голів молочного стада. Першу чергу плануємо запустити у січні наступного року, і до червня-липня наступного року ці 6000 голів уже будуть в строю», - відзначив С.Трифонов.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» – один із 5 найбільших провідних виробників молочної продукції на ринках Росії та України. Група займається виробництвом молока, сирів, масла.

У Росії «Мілкіленд» випускає свіжі молочні продукти під торговою маркою «Останкінська» на московському ВАТ «Останкінський молочний комбінат».

В Україні Групі належать десять заводів, на яких виготовляють, зокрема, сири, свіжі молочні продукти і масло під торговими марками «Добряна» і «Коляда».

У Польщі «Мілкіленд» придбав Мазовецький сироварний завод «Островія».

«Мілкіленд» також є одним із провідних експортерів молочної продукції, поставляючи її у більш ніж 30 країн світу.