Харківщина стурбована ймовірністю подорожчання хліба. Йдуть переговори з Мінагропродом

Харківська область шукає можливість непідвищення вартості хліба соціальних сортів протягом маркетингового року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник голови ОДА Юрій Сапронов, коментуючи прогнози про можливість зростання цін на соціальні сорти хліба.

За словами Ю.Сапронова, в Харківській області за добу випускається 390 тонн хліба і хлібобулочних виробів. З них близько 60% - це соціальні сорти хліба, ціна на які не змінювалася з 2010 року.

Заступник голови ОДА повідомив, що сьогодні Харківська обласна адміністрація веде переговори з Аграрним фондом України та Міністерством аграрно-промислового комплексу і продовольства України, щоб із 117 тисяч тонн продовольчої пшениці врожаю 2011 року, які зберігаються на елеваторах та хлібоприймальних підприємствах області і належать Аграрному фонду, 60 тисяч тонн були залишені для регіонального запасу зерна Харківської області за ціною врожаю 2011 року.

«Тоді ціна на хліб і хлібобулочні вироби соціальних сортів не підвищиться ні на копійку мінімум до початку наступного маркетингового року, а значить до 1 вересня 2013 року», - висловив переконання Ю.Сапронов.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 8 серпня українські експерти озвучили прогноз, що підвищення цін на продукти харчування на тлі аномально спекотного літа і скорочення врожаю основних продовольчих культур може відбутися восени - після парламентських виборів.