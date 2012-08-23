Агрохолдинг Astarta наприкінці 2013 року запустить завод по переробці сої

Варшава.Один з найбільших в Україні агропромислових холдингів Astarta планує запустити завод з переробки сої у четвертому кварталі 2013 року і вивести його на повну потужність у 2014 році, повідомив засновник і генеральний директор компанії Віктор Іванчик в четвер під час конференц-call з інвесторами.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за його словами, завод, здатний щорічно переробляти близько 220 тис. тонн сої, спочатку буде працювати на 50-60% своєї потужності.

"Ставимо за мету вивести завод на повну потужність у 2014 році", - сказав він.

В.Іванчик зазначив, що компанія за рахунок своєї власної сої забезпечить побудований завод сировиною на 50%, інший обсяг компанія зможе докупити на ринку.

Він також повідомив, що в поточному році Astarta на реалізацію цього проекту направить близько 10 млн доларів.

Гендиректор, який володіє найбільшим пакетом компанії, підкреслив, що компанія володіє достатніми коштами, в тому числі кредитними, для фінансування поточної діяльності та інвестицій в цьому і наступному році.

За його словами, в 2012 році компанія інвестує в свій розвиток 50-55 млн євро (у травні Astarta оцінювала свою інвестиційну програму поточного року на рівні минулого - близько 60 млн євро - УНІАН).

"Ми оптимізуємо наші підходи до цього питання: найголовніше, щоб наші вкладення швидко окупалися", - сказав В. Іванчик.

Як повідомляв УНІАН, у червні Astartа оголосила про початок реалізації проекту вартістю 35 млн доларів з будівництва заводу з переробки сої в Полтавській області потужністю 700 тонн на добу, елеватора на 42 тис. тонн і сховищ готової продукції. За оцінками менеджменту, реалізація цього проекту дозволить компанії диверсифікувати її бізнес, поліпшити продажу та мінімізувати валютні ризики за рахунок продажів на експорт.

Довідка УНІАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Київ») - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової і сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані в Полтавській області: ТОВ «Полтавазернопродукт», ТОВ «АФ ім. Довженка» і ТОВ «Добробут»; одне у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке» і одне в Хмельницькій області - ТОВ «Волочиськ-Агро».

Astartа володіє 8 цукровими заводами, здатними переробляти 12 млн тонн буряку на рік, в 2011 році завдяки виробництву 370 тис. тонн цукру зайняла 16% частку на цьому ринку в Україні.

Компанія орендує 245 тис. га землі, також займається рослинництвом і тваринництвом, але головним джерелом її доходів є продаж цукру (майже 50% виручки в першому кварталі).

Капіталізація дебютувала в 2006 році на Варшавському фондовому ринку компанії на останньому закритті становила майже 400 млн євро.