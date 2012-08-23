Несподіванок на ринку цукру в цьому році не буде - експерт

Варшава. Генеральний директор найбільшого в Україні виробника цукру Аstarta Віктор Іванчик не прогнозує до кінця поточного року будь-яких несподіваних змін цін на головну продукцію компанії, які традиційно знижуються в кінці третього кварталу і вирівнюються в останні три місяці року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав у четвер, 23 серпня, під час конференц-call з інвесторами після публікації підсумків роботи компанії за першу половину 2012 року.

"Нічого нового і несподіваного в цьому році ми не прогнозуємо порівняно з практично всіма іншими сезонами", - сказав В. Іванчик.

Він повідомив, що на початку третього кварталу середні оптові ціни на цукор в Україні збільшилися на 10-15% з 5,3-5,4 тис. грн за тонну (з ПДВ) у попередні три місяці, зауваживши, що компанія продавала свою продукцію дорожче завдяки її більш високій якості.

"Ми бачимо, що традиційно в 3-му кварталі ціни можуть бути скориговані, оскільки кількість цукру на ринку буде істотно перевищувати сезонний попит. Але це відбувається завжди протягом цього періоду», - зазначив Іванчик і додав: «Зазвичай вже в середині 4-го кварталу ціни вирівнюються".

Він також повідомив, що Аstarta планує в кампанії зі збору врожаю, що почнеться через кілька тижнів, зібрати близько 2 млн тонн цукрового буряку і купити додатково для переробки близько 20-25% цього обсягу у своїх традиційних партнерів.

За словами гендиректора, компанія розділяє прогнози профільної організації "Укрцукор" з виробництва цукру в Україні в поточному році на рівні 1,8-1,9 млн тонн порівняно з 2,3 млн у минулому році, проте їх реалізація багато в чому залежатиме від погодних умов під час збору врожаю.

В.Іванчик також зазначив, що компанія планує в найближчі 5 років побудувати біля всіх своїх восьми заводів силоси для зберігання цукру потужністю близько 50 тис. тонн кожен, що дозволить підвищити його якість.

"Ми сподіваємося, що це посилить нашу конкурентну перевагу і закріпить наші лідируючі позиції на ринку високоякісного цукру", - сказав глава компанії.

Нагадаємо, в минулому році Astarta збільшила виробництво цукру, що забезпечує їй більше половини виручки, майже на 90% - до 370 тис тонн, збільшивши збір цукрових буряків майже на 60% - до 2,1 млн тонн.

Довідка УНІАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Київ») - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової і сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані в Полтавській області: ТОВ «Полтавазернопродукт», ТОВ «АФ ім. Довженка» і ТОВ «Добробут»; одне у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке» і одне в Хмельницькій області - ТОВ «Волочиськ-Агро».

Astartа володіє 8 цукровими заводами, здатними переробляти 12 млн тонн буряку на рік, в 2011 році завдяки виробництву 370 тис. тонн цукру зайняла 16% частку на цьому ринку в Україні.

Компанія орендує 245 тис. га землі, також займається рослинництвом і тваринництвом, але головним джерелом її доходів є продаж цукру (майже 50% виручки в першому кварталі).

У першому півріччі 2012 року компанія скоротила чистий прибуток на 6,7% до 52,9 млн євро при 23,5% зростанні виручки до 143,4 млн євро після чистого прибутку і доходів у минулому році на рівні 87,5 і близько 300 млн євро відповідно.

Капіталізація дебютувала на Варшавській фондовій біржі в 2006 році компанії, активи якої на кінець першої половини поточного року оцінювалися в 640 млн євро, на останньому закритті становила близько 400 млн євро.

За останніми даними, 36,99% акцій компанії належали контрольованій Віктором Іванчиком Albacon Ventures Limited, 25,99% - Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.