Кабмін виділить 3,2 млн. грн на викуп поголів'я свиней із санзони у Запорізькій області

Уряд України з метою профілактики поширення африканської чуми свиней виділить 3,2 млн. грн для закупівлі здорового поголів'я свиней у 10-кілометровій санітарній зоні, встановленій у Запорізькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби Володимир Горжеєв.

«Тварини будуть вилучені, і за них власникам буде заплачено по 18,2 грн за кілограм живої ваги. М'ясо буде перероблено на варені ковбаси, тушковане м'ясо», - заявив В. Горжеєв.

Зокрема, Держветфітослужба збирається викупити 3 тис. здорового поголів'я свиней. М'ясо вилучених тварин буде перероблено на продовольчі товари.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня уряд виділив 483,322 тис. грн для відшкодування збитків за вилучених на забій свиней для ліквідації АЧС. Власники ліквідованої худоби одержали компенсацію у розмірі 285 тис. грн.

Зараження свиней вірусом африканської чуми було зафіксоване в селі Камишуватка Запорізької області 31 липня. В осередку виникнення хвороби того ж дня було запроваджено карантин, який продовжиться не менш як 40 днів. Також ведеться моніторинг ситуації у 10-кілометровій і 150-кілометровій зоні спостереження.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, що захворіли, гине.