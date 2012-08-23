Україна посилить контроль на кордоні з Росією через спалах АЧС

Україна має намір посилити контроль на кордоні з Російською Федерацією у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС) на півдні Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Держветфітослужби України Володимир Горжеєв.

За його словами, в першу чергу правила будуть посилені на ввезення продуктів тваринного походження.

«Продукти харчування, які не піддавалися термічній обробці й не в заводській упаковці, будуть заборонені для ввезення до України і будуть вилучені», - відзначив В.Горжеєв.

За словами В.Горжеєва, у зв'язку з цим уряд збирається внести зміни до митного законодавства з приводу декларування м'ясних продуктів, що ввозяться на територію України.

Одночасно Держветфітослужба планує залучити інвесторів для устаткування двох ПЦР-лабораторій (лабораторії полімеразної ланцюгової реакції, що виконують аналізи на рівні ДНК - УНІАН) у східній Україні.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в с. Камишеватка Запорізької області в особистому господарстві було виявлено падіж свиней. В результаті дослідження встановлено, що тварини загинули від вірусу АЧС. Вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області.

У регіоні встановлено карантин, який триватиме 40 днів. У цей період здійснюватиметься постійний моніторинг ситуації не тільки в 10-кілометровій, а й у 150-кілометровій зоні нагляду.

На початку серпня в Краснодарському краю Росії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

Пізніше спалахи африканської чуми свиней були зареєстровані в Ростовській області Росії.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тваринних і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.

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