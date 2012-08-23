«Агротрейд» у сезоні 2012 року планує збільшити посівні площі на 22%

Одна з великих агропромислових груп України «Агротрейд» у поточному сезоні за рахунок розширення земельного банку планує збільшити посівні площі на 21,5% - до 9,6 тис. га, мовиться у повідомленні компанії.

При цьому площа посіву озимих пшениці і жита у порівнянні з минулим роком збільшиться на 11% і 20% відповідно, а площа посівів озимого рапсу зросте в 4 рази і становитиме приблизно 1,1 тис. га.

У поточному році, повідомляє прес-реліз, «Агротрейд» зібрав урожай озимого зерна у розмірі 42 тис. тонн. Компанія не дає порівняльних даних за 2011 рік.

У загальному обсязі зібраного врожаю озима пшениця становить 26 тис. тонн, озимий ячмінь — 14,5 тис. тонн, жито — 800 тонн і озимий рапс — 700 тонн.

«Через суху осінь і малосніжну зиму загинуло близько 1 тис. га посівів озимої пшениці, в результаті урожай озимих 2012 року ми зібрали з 7,9 тис. га», - цитує прес-реліз директора агропромислового департаменту Олександра Воскобойника.

Довідка УНІАН. Агропромислова група "Агротрейд" працює на зерновому ринку з 1998 р.

До складу групи входять 11 елеваторів і хлібоприймальних підприємств із загальною потужністю зберігання 530 тис. тонн у п'яти регіонах України. В її управлінні перебувають угіддя у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Весною 2012 року Європейський банк реконструкції та розвитку виділив «Агротрейду» на поповнення обігового капіталу і розвиток інфраструктури зі зберігання зерна кредит в обсязі 28 млн. дол.