Milkiland у першому півріччі скоротила прибуток на 6,4% - до 6,3 млн. євро

Варшава. Найбільший в Україні експортер твердих сирів і великий виробник молочних виробів компанія Milkiland N.V. за першу половину поточного року одержала 6,258 млн. євро чистого прибутку, що на 6,4%, або 431 тис. євро, менше за показник перших шести місяців минулого року.

Згідно з повідомленням компанії на Варшавській фондовій біржі, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, чистий прибуток на акцію скоротився до 18,01 євроцентів із 20,79 роком раніше.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) знизився на 13% - до 16,2 млн. євро на тлі 5% зростання виручки - до 134 млн. євро.

"Важливо знати, що пряме порівняння EBITDA за перше півріччя поточного і минулого року до певної міри вводить в оману, оскільки в першому кварталі 2011 року маржі були вищі завдяки молоку, що "субсидувалося", купленому в кінці 2010 року, тоді як у першому кварталі 2012 року ситуація була протилежна", - відзначили в компанії.

Згідно з її звітом, прибуток EBITDA к другому кварталі поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 4% - до 9,6 млн. євро.

Серед чинників, що призвели до гірших результатів першого півріччя, Milkiland назвав заборону на експорт сирів на свій головний ринок – у Російську Федерацію, накладену на один з її заводів, відзначивши серед позитивів падіння більш ніж на третину цін на молоко і часткове відновлення субсидій для виробників молока.

Менеджмент компанії оцінив чисті втрати виручки перших шести місяців через те, що діє з початку лютого по травень заборона експортувати сири заводу "Мена", у 16 млн. євро, а втрати EBIDTA - у 3 млн. євро.

51% виручки компанії у першому півріччі (-2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року) забезпечив сегмент виробництва твердих сирів і масла, 41% - продукція цільномолочних виробів (+2%) і 8% - виробництво інгредієнтів та інших продуктів (на рівні минулого року).

Активи компанії на кінець червня становили 327,7 млн. євро у порівнянні з 250,7 млн. євро роком раніше на тлі збільшення зобов'язань - до 152,3 млн. євро з 126,7 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі поточного року Milkiland скоротив чистий прибуток у 2,6 раза - до близько 1,9 млн. євро при зростанні виручки на 6% - до 67,7 млн. євро після скорочення чистого прибутку на третину - до 14,8 млн. євро і зростання виручки на 9% - до близько 280 млн. євро минулого року.

Довідка УНІАН. Milkiland, що володіє 10 заводами в Україні, "Останкинським молочним комбінатом" у Москві і Ostrowia у Польщі, займається виробництвом твердих сирів і масла, а також цільномолочних продуктів, які минулого року забезпечили йому 54% і 36% усієї виручки відповідно.

Компанія, яка минулого року залишалася найбільших українським експортером сиру, 65% усіх своїх доходів одержала від продажів на російському ринку.

Левову частку своєї продукції Milkiland продає під брендом "Добряна", а також "Останкінська" і "Коляда".

Капіталізація заснованої у 1994 році компанії, що дебютувала на Варшавському фондовому ринку в кінці 2010 року, на вчорашньому закритті становила близько 135 млн. євро.

За останніми даними, 73,04% акцій компанії належали нідерландській 1, Inc. Cooperatief U.A, яку контролюють засновник Milkiland Анатолій Юркевич і Ольга Юркевич, 5,51% - польському пенсійному фонду ING OFE, а 21,45% - free float.

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