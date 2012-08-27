«АПК-Інвест» у першому півріччі збільшив виручку на 71%

Компанія «АПК-Інвест», один із великих виробників свинини в Україні, в першому півріччі 2012 року збільшила у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року виручку на 71% - до 362 млн. грн, повідомляє прес-служба компанії.

«АПК-Інвест» за вказаний період збільшив поголів'я тваринницького комплексу до 190,6 тис. із 143 тис. у січні-червні 2011 року.

83% доходу компанія одержала від реалізації охолоджених свинячих напівфабрикатів, мовиться у повідомленні.

Виробництво готової продукції перевищило 15 тис. тонн, зокрема 2,12 тис. тонн м’ясоковбасних виробів.

Згідно з повідомленням «АПК-Інвест», кількість фірмових магазинів компанії «М’ясна весна» у першому півріччі збільшилася до 86 з 40 магазинів за аналогічний період минулого року.

До 2015 року «АПК-Інвест» планує розширити торговельну мережу до 300 магазинів. Загальний обсяг інвестицій у цей напрям бізнесу на сьогодні становить 19,2 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ «АПК-Інвест» здійснює повний замкнутий цикл виробництва охолодженої свинини - від вирощування зернових і виробництва комбікормів до тваринництва, м’ясопереробки і реалізації готової продукції. «АПК-ІНВЕСТ» володіє виробничими потужностями у Червоноармійському і Костянтинівському районах Донецької області. Компанія представлена продукцією ТМ «М’ясна весна» і «Ковбасхарчопром».