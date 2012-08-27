На «ART WINE FEST 2012» у Севастополі визначили найкращих винарів

У Севастополі в суботу, 25 серпня, врученням премій у галузі виноробства завершився перший міжнародний винний фестиваль «ART WINE FEST 2012».

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами незалежного дегустаційного конкурсу «Вибір фестивалю» у номінації «Вино» перемогла торгова марка «Бахчисарай», у номінації «Коньяк» - «Таврія», у номінації ігристі вина – «Золота балка».

Згідно з результатами дегустаційного конкурсу «Вибір експертів», які були підтверджені міжнародною аудиторською компанією ПрАТ «КПМГ Аудит», у номінації «Вина сухі білі» і «Вина сухі червоні» перемогу здобула торгова марка «Інкерман» за вино «Севастополь» і «Сапераві». Члени дегустаційної комісії окремо відзначили високу якість «Мерло», наданого торговою маркою «Шабо» для конкурсу в номінації «Вина сухі червоні», яке лише одним балом поступилося торговій марці «Інкерман», що перемогла.

Найвищий бал серед вин зарубіжного виробництва одержала торгова марка «Бадагоні» - за вино «Цинандалі».

У номінаціях «Коньяки України ординарні» і «Коньяки України марочні» найкращою визнано торгову марку «Таврія».

У номінації «Маркетинг» у категорії «Дизайн упаковки» в розділі «вино» перемогу здобула торгова марка «Інкерман», а за найкращу упаковку коньяку нагороду одержала торгова марка «Таврія». У категорії рекламний ролик перемогу отримав «Інкерман» серед винних брендів і «Коктебель» - за найкращий рекламний ролик про коньяк.

У номінації «Історія» в категорії «Хранитель традицій та історії виноробства» перемогу отримав почесний громадянин міста-героя Севастополя, який тривалий час очолював Інкерманський завод марочних вин, Анатолій Філіппов.

У номінації «Винний туризм» у категорії «винно-туристичний маршрут» переміг маршрут Овідіополь-Бєлгород-Дністровськ-Шабо-Старокозаче-Пуркари, а в категорії «Об'єкт винного туризму» перемогу здобув «Центр культури вина Шабо».

Виконувач обов'язків заступника голови Севастопольської держадміністрації Олег Кужман на церемонії закриття фестивалю наголосив: «Я сподіваюся, що цей фестиваль сприятиме тому, щоб севастопольська земля стала центром виноробства Криму та України».

На закритті фестивалю також вручено нагороди переможцям у сфері висвітлення виноробницької галузі в засобах масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, фестиваль проходив з 23 по 25 серпня на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський». Організаторами фестивалю виступили Перший національний виноробницький холдинг, галузева асоціація «Українське бюро винограду і вина» і Українська корпорація з виноградарства і виноробницької промисловості «Укрвинпром».