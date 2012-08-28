Канада поставлятиме до України велику рогату худобу

Канада одержала сертифікат на постачання великої рогатої худоби на український ринок, що дозволяє протягом трьох років одержати від продажу тварин до 12 млн. доларів, повідомила Держветфітослужба України.

У повідомленні сказано, що Міністерство сільського господарства Канади розцінює сертифікацію своїх фермерських господарств як стратегічний крок у зміцненні торговельних відносин з Україною.

“Це хороша новина для наших тваринників, які тепер зможуть продавати велику рогату худобу, що відповідає світовим стандартам, на перспективний ринок України”, - йдеться у повідомленні Держветфітослужби з посиланням на міністра сільського господарства Канади Джері Рітца.

Досі Канада поставляла велику рогату худобу до України, яка була тоді однією з республік СРСР, лише один раз - у 1980 році.

У даний час Україна і Канада ведуть переговори з приводу угоди про вільну торгівлю.

Як повідомляв УНІАН, в кінці липня прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив про зростання поголів'я великої рогатої худоби в країні вперше з 1990 року.

Прем'єр вважає, що істотного збільшення поголів'я великої рогатої худоби можна досягти за 5-7 років. На його думку, щороку можна досягати приросту поголів'я у розмірі 200-300 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, станом на 1 серпня 2012 року в Україні чисельність поголів'я великої рогатої худоби зросла на 0,3% у порівнянні з 1 серпня 2011 року - до 5,179 млн. голів.