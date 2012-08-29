У 2012 році на розвиток виноградарства та садівництва держава виділила 915 млн грн

У 2012 році на розвиток виноградарства та садівництва держава виділила 915 мільйонів гривень. Як передає прес-служба Мінагрополітики, завдяки постійній державній підтримці вдається поступово знизити імпорт та збільшити обсяги українських фруктів та винограду на вітчизняному ринку. Про це повідомив заступник директора Департаменту землеробства Юрій Жарун.

«З моменту прийняття Закону «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства» за державної підтримки сільгоспвиробниками закладено близько 46 тисяч гектарів нових плодово-ягідних насаджень та 44,6 тисяч гектарів виноградників. Внаслідок валове виробництво у 2009-2011 роках плодів і ягід зросло на 33%, а виноградників на 12 %, у порівнянні з 2000-2003 роками», - повідомив Ю. Жарун.

Також заступник директора Департаменту підкреслив, що термін окупності таких багаторічних насаджень складає від 5 до 10 років після висадки. Ситуація покращуватиметься з кожним роком, оскільки в плодоношення ще не вступили значні площі кісточкових, зерняткових культур та виноградників, які були закладені з допомогою державної підтримки у 2008-2011 роках.

«Поступово вдається збільшити постачання вітчизняних фруктів та винограду на прилавки для споживачів та зменшити імпорт. Якщо в 2010 році на територію України завезли близько 250 тонн зерняткових культур, то вже у 2011 році ця цифра зменшилася майже на 100 тисяч тонн. Завдяки державній підтримці через 5-7 років відбудуться кардинальні зміни і ми зможемо забезпечувати внутрішній ринок на 80-90 відсотків за рахунок власного виробництва», - зазначив Ю. Жарун.