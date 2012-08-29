"Миронівський хлібопродукт" у І півріччі збільшив чистий прибуток на 97%

Один із найбільших українських виробників аграрної продукції - холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) у першому півріччі 2012 року збільшив чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 97% - до 170 млн. дол., сказано у фінансовому звіті компанії, оприлюдненому на сайті Лондонської біржі.

Виручка МХП за перші шість місяців 2012 року зросла в річному виразі на 24% - до 654 млн. дол.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації EBIDTA зріс на 46% - до 231 млн. дол. Маржа EBIDTA збільшилася до 35% з 30% за аналогічний період минулого року.

На частку експорту припало 31% від загальної виручки компанії.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" у першому півріччі 2012 року реалізував 181,6 тис. тонн м'яса курки в порівнянні з 182,1 тис. тонн за аналогічний період 2011 року. Середня ціна за кілограм курячого м'яса за вказаний період зросла до 17,48 гривні з 13,97 гривні у другому кварталі 2011 року.

За словами виконавчого директора «МХП» Юрія Косюка, високих фінансових показників вдалося досягти завдяки зростанню цін на курятину.

«Як і очікувалося, ціни на курятину в першому півріччі 2012 року зросли, в результаті чого нам вдалося досягти зростання доходів та показника EBITDA в цьому сегменті бізнесу», - повідомив у фінансовому звіті Ю.Косюк.

Він також зазначив, що попри несприятливі погодні умови, у другому кварталі 2012 року, рівень врожаю ранніх зернових в МХП вище середнього по Україні, а високі світові ціни на зерно гарантують компанії прибутковість на протязі всього року.

Оприлюднені результати перевершили очікування аналітиків українських інвестиційних компаній.

«Результати перевершили наші очікування щодо зростання ціни на курятину та на урожай ранніх зернових, унаслідок чого ми не виключаємо перегляду у бік підвищення прогнозних фінансових показників МХП на 2012 рік», - сказав УНІАН керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, допустивши можливість рекомендації придбання депозитарних розписок МХП.

Інвестиційна компанія Dragon Capital також поліпшила річний прогноз темпів зростання виручки МХП - з 8% до 15%, однак у другому півріччі очікує торішнього рівня виручки.

"Хоча виручка за вказаний період збільшилася в основному за рахунок набагато вищої середньої ціни на куряче м'ясо, ми очікуємо, що даний ефект не пошириться на друге півріччя, в результаті чого прибуток у другому півріччі 2012 р. буде практично відповідати рівню аналогічного періоду минулого року», - зазначила старший аналітик Dragon Capital Тамара Левченко.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробників курятини. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

У 2011 році МХП збільшив чистий прибуток до 259 мільйонів доларів, що на 20% перевищило показник 2010 року. Валовий дохід компанії в 2011 році, завдяки зростанню продажів курячого м'яса, зріс до 1,229 мільярдів доларів із 944 мільйонів доларів у 2010 році. Показник EBITDA холдингу минулого року зріс до 401 мільйона доларів із 325 мільйонів доларів у 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% із 34% роком раніше.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала у Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. У даний час на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.