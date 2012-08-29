У Херсонській області шквальним вітром повалено десятки дерев, пошкоджено дахи будинків

У Херсонській області внаслыдок сильних гроз і шквального вітру знеструмлено 6 населених пунктів, підтоплено село, повалено десятки дерев і пошкоджено дахи будинків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, учора, 28 серпня, згідно з попередженням Херсонського обласного центру гідрометеорології на території області погіршилися погодні умови.

Унаслідок негоди відключено від енергопостачання 6 населених пунктів області в Голопристанському, Бериславському, Горностаєвському, Цюрупинському районах.

У селі Павлівка Генічеського району о 12:00 внаслідок значних опадів підтопило приватні будинки по вул. Шевченка і Кірова (за попередніми даними - 52 подвір’я і 15 будинків). Частково зруйнована водостічна система.

Станом на 23:00 вівторка природним самопливом вода зникла. Для зміцнення системи водовідведення залучені екскаватори.

На місце виїжджав оперативний штаб з ліквідації НС. Розмір заподіяних збитків встановлюється.

Також у селі Мала Каховка в Каховському районі і в місті Каховка шквальний вітер повалив дерева, перекривши дорожній рух і місцевим рятувальникам довелося прибирати дерева з проїжджої частини.

У селі Каїри Горностаєвського району вітер зірвав 50 листів шиферу з даху дитячого садка.