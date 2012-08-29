KSG Agro в першому півріччі скоротив чистий прибуток удвічі

Агрохолдинг KSG Agro у першому півріччі 2012 року скоротив чистий прибуток до 8,975 млн дол. з 18,750 млн дол. за аналогічний період 2011 року, йдеться у фінансовому звіті компанії, розміщеному на Варшавській фондовій біржі.

Згідно зі звітом, виручка агрохолдингу за цей період збільшилася до 7,677 млн дол. з 2,588 млн дол. за перші шість місяців 2011 року.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації EBIDTA становив у першому півріччі 2012 року 13,854 млн дол.

З урахуванням результатів роботи за перше півріччя KSG Agro уточнив фінансовий прогноз на весь 2012 рік: очікуваний рівень виручки - 53,8 млн дол., EBITDA - 25 млн дол., чистий прибуток - 14,2 млн дол. (раніше планувалася на рівні 31,8 млн дол.).

Довідка УНІАН. KSG-Agro, який дебютував на Варшавській фондовій біржі в травні минулого року, займається, головним чином, вирощуванням сільськогосподарських культур, що забезпечила їй в минулому році близько 70% усієї виручки.

Згідно з раніше оприлюдненою інформацією, 65,66% компанії належало голові ради директорів KSG Agro Сергію Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсійному фонду Generali OFE. Решта 24,34% - free float.

У 2011 році KSG-Agrо збільшила чистий прибуток в 2,8 рази - до 28,156 млн дол.

Валовий дохід в минулому році зріс до 34,665 млн дол. з 15,628 млн дол. роком раніше.

Показник EBIDTA виріс до 30,767 млн дол. з 12,207 млн дол. в 2010 році.