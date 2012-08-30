Агрохолдинг «Авангард» у І півріччі збільшив чистий прибуток на 45,6%

Одна з найбільших агропромислових груп України «Авангард» в першому півріччі 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток до 97,6 млн дол. з 67,0 млн дол. за аналогічний період 2011 року, повідомила компанія у фінансовому звіті.

Виручка за цей період збільшилася до 283,6 млн дол. з 223,9 млн дол. в першому півріччі 2011 року.

Показник EBITDA у січні-червні 2012 року виріс до 122,1 млн дол. з 91,2 млн дол. за аналогічний період 2011 року, рентабельність за EBITDA виросла до 43,1% з 40,7% в першому півріччі минулого року.

Операційний прибуток компанії за цей період зріс до 114,5 млн дол. з 84,1 млн дол. роком раніше.

«Авангард» повідомляє, що поголів'я птиці на кінець першого півріччя 2012 року зросло до 25,9 млн з 24,4 млн на кінець першого півріччя 2011 року.

Загальний обсяг виробництва яєць у січні-червні 2012 року виріс до 3,106 млрд штук з 2,875 млрд штук в першому півріччі 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за шість перших місяців 2012 року «Авангард» збільшив продажі своєї профільної продукції - курячих яєць - на 12,8%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, - до 2,412 млрд штук.

Експорт холдингом яєць в січні-червні 2012 року виріс до 154,2 млн шт. з 6,3 млн шт. за аналогічний період 2011 року.

Середня ціна реалізації яєць в першому півріччі поточного року зросла до 0,67 грн (без ПДВ) з 0,53 грн у першому півріччі 2011 року.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

У 2011 році «Авангард» збільшив чистий прибуток до 196 млн дол, що на 6,2% перевищило показник 2010 року, а виручка за минулий рік зросла на 26% - до 553 млн дол.