31 серпня і 1 вересня у Києві проходитимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.

На ярмарках реалізовуватимуть продукцію фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, у п’ятницю, 31 серпня, ярмарки відбудуться у:

- Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;

- Деснянському районі на просп. Маяковського, 63/12;

- Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109;

- Печерському районі на розі вул. Первомайського та Мечнікова;

- Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

- Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64;

- Солом’янському районі на вул. Козицького;

У суботу, 1 вересня, ярмарки відбудуться у:

- Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

- Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

- Деснянському районі на вул. Маршала Жукова (в межах просп. Лісового та вул. Волкова) та на просп. Маяковського, 63/12;

- Дніпровському районі на бульв. Праці, 3-9;

- Оболонському районі на вул. Лайоша Гавро, 1-9;

- Печерському районі на вул. Червоноармійській, 121;

- Подільському районі на просп. Московському, 5;

- Святошинському районі на вул. Генерала Наумова, 23;

- Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42;

- Шевченківському районі на вул. Ванди Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування та продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової і переробної промисловості за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.