Попри найсильнішу посуху у США, фермери очікують на рекордний річний прибуток

Американські фермери очікують на рекордний річний прибуток, попри найсильнішу майже за півстоліття посуху в США.

Настільки позитивні прогнози фермерів пов'язані зі зростаючими цінами на зерно та виплатами з федерального страхового фонду, які повинні компенсувати втрати від зниження обсягів врожаю.

За попередніми даними, чистий прибуток фермерів за 2012 рік досягне 122,2 млрд дол. Це стане найвищим рівнем номінального прибутку для фермерства в США і другим за обсягом з урахуванням інфляції з 1973 року.

Таким чином, чистий прибуток виросте на 3,7% в порівнянні з 117,9 млрд дол., зафіксованими в 2011 році, повідомляє Міністерство сільського господарства. У лютому відомство прогнозувало прибуток на рівні 91,7 млрд дол.

Найсильніша з 1956 року посуха в США призвела до рекордного зростання цін на соєві боби і кукурудзу. Крім того, зростають ціни на зерно, що може змусити фермерів у США скорочувати поголів'я худоби, повідомляє Bloomberg.

ЗМІ пишуть, що в деяких штатах плантації бавовни можуть бути віддані під зерно, боби і кукурудзу. Це пов'язано з тим, що продаж зерна приносить більше прибутку, ніж бавовна, передає «Газета.Ru».

Читайте також: "Сонячний удар" по економіці: виживуть не всі