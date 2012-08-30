Kernel зменшив прибуток на 12,2%

Один із найбільших в Україні агропромислових холдингів Kernel у 2012 фінансовому році, що завершився 30 червня, скоротив чистий прибуток до 198,6 млн. дол. із 226,04 млн. дол. у минулому фінансовому році, повідомляє компанія в оприлюдненому на Варшавській фондовій біржі звіті.

Виручка агрохолдингу за вказаний період зросла до 2,17 млрд дол. із 1,89 млрд дол. у минулому фінансовому році. Показник EBITDA у 2012 фінансовому році зріс у річному виразі на 5% - до 325 млн. дол.

Вартість активів компанії на 30 червня 2012 року збільшилася до 2,1 млрд дол. із 1,56 млрд дол. на аналогічну дату попереднього фінансового року.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 фінансового року агропромисловий холдинг Kernel планував збільшити чистий прибуток до 255 млн. дол.

«Фінансові показники Kernel за рік виявилися лише трохи нижчими за наші прогнози: дохід і чистий прибуток - на 3,6% і 4,8% нижчі за нашу оцінку», - відзначив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій, рекомендуючи купівлю акцій Kernel.

Оцінки доходів агрохолдингу аналітиками інвесткомпанії Dragon Capital збіглися з консенсус-прогнозом агентства Bloomberg і реальними результатами компанії.

«Виручка Кернела за 2012 фінансовий рік виявилася на 6% нижчою за прогноз компанії, проте збіглася з нашою оцінкою і консенсус-прогнозом агентства Bloomberg. Показник EBITDA аналогічно опинився на рівні з нашими очікуваннями і консенсус-прогнозом Bloomberg”, - наголосила старший аналітик Dragon Сapital Тамара Левченко.

За її словами, Dragon Capital перегляне прогноз прибутковості Kernel на 2012 фінансовий рік через песимістичні очікування самого агрохолдингу, пов'язані з посиленням конкуренції і зниженням рентабельності бізнесу.

“Озвучені компанією більш песимістичні очікування на 2013 фінансовий рік, особливо прогноз експорту зерна на рівні 2,1 млн. тонн у порівнянні з нашою поточною оцінкою 3,3 млн. тонн, яка включає експорт через російські порти, передбачають значне погіршення прогнозу виручки на новий фінансовий рік», - сказала Т.Левченко.

Водночас вона відзначила, що серед українських агрокомпаній, які котируються на біржі, Kernel володіє найдорожчими цінними паперами.

Довідка УНІАН.Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським агрохолдинг Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з 2011 року включені в індекс «голубих фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн. доларів, після якого провела ще декілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд доларів.

Холдинг випускає сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Волчанському олієекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна.