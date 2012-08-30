Ovostar Union у І півріччі збільшив чистий прибуток на 42%

Один з найбільших в Україні виробників яєць та яєчних продуктів компанія Ovostar Union в першому півріччі 2012 року збільшила чистий прибуток до 12,162 млн дол. з 8,573 млн дол. за аналогічний період 2011 року, сказано у фінансовому звіті компанії.

Виручка компанії за шість перших місяців 2012 року виросла до 27,790 млн дол. з 22,110 млн дол. в першому півріччі 2011 року.

Показник EBITDA за цей період зріс у річному вираженні на 43% до 13,152 млн дол.

На 30 червня загальне поголів'я птиці зросло до 3,48 млн, що на 39% перевищило показник на кінець червня 2011 року. Виробництво яєць в першому півріччі 2012 року зросло в річному вираженні на 12% до 324 млн штук.

Згідно зі звітом, в першому півріччі 2012 року компанія продала 2,52 тис. тонн яєчних продуктів та 226 млн яєць. У структурі доходів звітного періоду продаж яєць становив 70% - 19,5 млн дол., яєчних продуктів - 22%, або 6,24 млн дол., соняшникової олії - 7%, або 2,02 млн дол.

Довідка УНІАН. Ovostar, що входить до трійки найбільших виробників яєць в Україні, в 2011 році збільшив чистий прибуток на 120% до 20,1 млн доларів при майже 40% зростанні виручки до 50,6 млн доларів і понад 90% зростанні EBIDTA до 22,3 млн доларів .

Компанія збільшила виробництво яєць на 14% до 623 млн штук, виробництво рідких та сухих яєчних виробів по 10% до 3,842 тис. тонн і 1,352 тис. тонн, відповідно.

У 2011 році в рамках первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі Ovostar Union привернув продажем 25% акцій близько 30 млн доларів.

Близько 75% акцій компанії володіють українські бізнесмени Борис Бєліков і Віталій Вересенко. Близько 12% акцій належать польському пенсійному фонду Generali OFE.