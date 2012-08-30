Кабмін встановив мінімальні закупівельні ціни на молоко

Кабінет міністрів встановив на поточний рік мінімальні ціни на молоко, яке закуповується у населення, на рівні 2,20 грн за літр.

Про це йдеться в постанові КМУ ( № 807 від 22 серпня) , розміщеному на офіційному урядовому порталі.

Відповідно до постанови, мінімально допустима ціна закупівлі молока незбираного другого сорту без урахування ПДВ становить 2200 грн. за тонну.

Прес-служба прем'єр-міністра цитує слова Миколи Азарова, який назвав "неприпустимою" ситуацію, коли в цілому ряді областей країни молоко у населення закупається за ціною 1,6-1,8 грн за літр.

Крім того, прем`єр вважає за необхідне переглянути вимоги технічних регламентів на молоко, що купується для шкіл, дитячих установ, лікарень.

У повідомленні сказано, що Азаров вимагає від Мінагрополітіки розробити і внести на розгляд уряду проект закону, який зобов`яже переробників молока розміщувати на упаковках молочних продуктів, вироблених з додаванням замінників молочних інгредієнтів, напис «із замінниками молочних інгредієнтів».

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня прийняла закон, який пропонував віднести молоко і молочні продукти до видів сільськогосподарської продукції, які є об`єктами державного цінового регулювання.

Проте Президент Віктор Янукович ветував цей закон.