Уряд виділить 100 млн. грн на розвиток молочних сільгоспкооперативів

Уряд України виділить 100 млн. грн на розвиток сільськогосподарських молочних кооперативів, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Кооперативна форма господарства в селі - це питання номер один. До бюджету будуть внесені зміни з приводу виділення 100 млн. грн на розвиток молочних кооперативів», - процитувала прес-служба слова міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінагропроду, на підтримку решти кооперативів держава планує виділити 5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН,навесні про необхідність розвитку кооперативів у селі говорив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Зокрема, після відвідування Білоцерківського молочного комбінату М.Азаров сказав, що вважає оптимальним поєднання двох напрямів - це розвиток великого виробництва м'яса, великих серйозних підприємств і, водночас, підтримка ферм шляхом створення кооперативів у селі за участю переробних підприємств.

Прем'єр тоді обіцяв розробити конкретні програми в цьому напрямі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Європейські експерти вважають перспективним створення в Україні сільгоспкооперативів