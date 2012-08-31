Industrial Milk Company у 1-му півріччі збільшила чистий прибуток на 43%

Український агрохолдинг Industrial Milk Company, що входить до десятки найбільших виробників молока в Україні, в першому півріччі 2012 року збільшив чистий прибуток до 24,180 млн. дол. із 16,868 млн. дол. за аналогічний період 2011 року, мовиться у фінансовому звіті компанії, оприлюдненому на сайті Варшавської біржі.

Виручка компанії за цей період зросла до 32,143 млн. дол. із 10,977 млн. дол. ц першому півріччі 2011 року, а операційний прибуток зріс до 25,406 млн. дол. із 17,711 млн. дол. за шість перших місяців минулого року.

Активи Industrial Milk Company на 30 червня 2012 року зросли до 213,3 млн. дол. із 134,3 млн. дол. на кінець червня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Industrial Milk Company збільшила чистий прибуток на 17% - до 17,3 млн. доларів при зниженні виручки на 16% - до 29 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році компанія на початок поточного року орендувала близько 60 тис. га землі в Полтавській, Чернігівській і Сумській областях, а також володіла сховищами потужністю 172 тис. тонн.

У травні минулого року IMC продала 24% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі за 24,4 млн. доларів.

За даними на весну поточного року, 68,2% акцій IMC належали Agrovalley Limited, 5,1% - польській Amplico PTE, інші - free float.

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