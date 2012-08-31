Росія не буде вводити обмеження на експорт зерна – перший віце-прем'єр РФ

Москва. Росія не планує найближчими роками вводити обмеження на експорт зерна з країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це в п'ятницю, 31 серпня, на прес-конференції в Москві заявив перший віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.

«Поки я займаюся цією сферою, я буду проти будь-яких обмежень експорту зерна. Такі заходи не плануються. Я маю на увазі найближчі сільськогосподарські роки», - сказав А.Дворкович.

За його словами, обмеження експорту є «шкідливим, небезпечним і таким, що погіршує ситуацію, зокрема на внутрішньому ринку, заходом». Також це загрожує обвалом цін на зерно, додав він.

У свою чергу, міністр сільського господарства РФ Микола Федоров також зазначив, що не підтримує введення обмежень на експорт.

«Прогноз на сьогодні Мінсільгосп дає такий - 70-75 млн тонн», - сказав М.Федоров.

Він зазначив, що експортний потенціал РФ цього сезону, залежно від урожаю, може скласти від 10 до 14 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський повідомив, що Росія цього року експортує не мене 12 млн тонн зерна, незважаючи на засуху.

«За будь-яких розкладів у нас 12-13 млн тонн зерна для експорту є», - сказав А.Злочевський і додав, що, за даними Росстату, перехідні запаси в РФ становлять 18-19 млн тонн.

У Російській Федерації з 15 серпня 2010 року по 1 липня 2011 року діяла заборона на експорт зернових. Зокрема, заборона була встановлена на вивіз пшениці, ячменю, жита, кукурудза, борошна пшеничного й пшенично-житнього.

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