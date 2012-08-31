Акваторія Чорного моря стала заказником загальнодержавного значення

Президент України Віктор Янукович оголосив природну акваторію Чорного моря ботанічним заказником загальнодержавного значення «Мале філофорне поле»

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

В.Янукович оголосив ботанічним заказником загальнодержавного значення «Мале філофорне поле» погоджену в установленому порядку природну акваторію Чорного моря площею 385 квадратних кілометрів із координатами: А - 45°48'03" північної широти та 33°10'06" східної довготи; В - 45°54'29" північної широти та 33°09'12" східної довготи; С - 45°59'00" північної широти та 33°06'00" східної довготи; D - 45°59'00" північної широти та 33°21'00" східної довготи; Е - 45°57'07" північної широти та 33°24'15" східної довготи; F - 45°48'33" північної широти та 33°23'50" східної довготи.

Кабінет Міністрів України має забезпечити у тримісячний строк затвердження в установленому порядку положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення «Мале філофорне поле» а також передачу акваторії, оголошеної цим указом заказником загальнодержавного значення, під охорону науково-дослідній установі «Український науковий центр екології моря», що належить до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України, з оформленням охоронного зобов'язання.