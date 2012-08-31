Електронна кадастрова карта буде доступна з січня, обіцяють в Мінагропроді

З січня 2013 року українці зможуть перевіряти земельні ділянки он-лайн за допомогою електронної кадастрової карти, повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

Як сказано в повідомленні, створення електронної кадастрової карти дасть змогу уникнути неточностей паперового кадастру і полегшить введення земельної реформи.

«Електронна кадастрова карта дасть можливість переглядати всі ділянки в межах України і базову інформацію про них - щодо площ, відомостей про цільове призначення тощо. Таким чином буде забезпечено прозорий і відкритий доступ власників земельних ділянок до інформації», - сказав на презентації проекту електронного кадастру М.Присяжнюк.

Він також наголосив, що електронна кадастрова карта стане ефективним інструментом у боротьбі з чергами і допоможе встановити зв'язок між громадянами і територіальними органами земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням прес-служби, наразі закінчується підготовка автоматизованої системи державного земельного кадастру.