У Києві 8 вересня відбудеться IV Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів

У Києві 8 вересня на Контрактовій площі відбудеться четвертий Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на ярмарку виробники з усієї України запропонують відвідувачам сертифіковані органічні овочі, фрукти, ягоди, мед, соки, напої, сиропи, повидло, крупи, борошно, молоко, молочні та м’ясні вироби тощо.

Також на гостей чекають дегустації органічних продуктів та напоїв. Крім того, відвідувачам запропонують взяти участь у конкурсах і розіграшах призів та насолодитися музикою і піснями від відомих українських митців та творчих колективів.

У заході візьмуть участь професійні кухарі, які готуватимуть страви з органічних продуктів: юшки, смажені кабанчики, ковбаски, каштани тощо.

Під час проведення заходу з 8.00 до 21.00 буде перекрито рух на Контрактовій площі.