Азаров задоволений роботою голови Мінагропроду. Хоча, причепитися можна до кого завгодно

Прем'єр-міністр України Микола Азаров позитивно оцінює роботу міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, у відповідь на прохання одного з користувачів мережі, дати оцінку роботі міністра.

«У цілому позитивно, хоча до роботи будь-якого міністра і до моєї роботи, як прем'єр-міністра, можна пред'явити багато претензій і всі вони будуть справедливими», - написав М.Азаров.

Він підкреслив, що претензії можуть бути викликані тим, що уряд відповідає абсолютно за всі питання, але іноді не розташовує необхідними ресурсами, щоб вирішувати ті чи інші завдання.

«Тому найголовніше наше завдання - це забезпечувати розвиток економіки, стабільність соціальних виплат. У цьому плані розвиток АПК, за який відповідає Присяжнюк, характеризується позитивно», - підкреслив М.Азаров.

Нагадаємо, що в ЗМІ періодично з'являється інформація про можливе звільнення М. Присяжнюка з посади міністра аграрної політики і продовольства.