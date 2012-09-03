«Концерн Хлібпром» змінив гендиректора

Генеральним директором «Концерну Хлібпром», одного з найбільших виробників хлібобулочних виробів в Україні, призначено Владислава Аверченка, який раніше обіймав посаду комерційного директора компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, В.Аверченко вступив на нову посаду з 3 вересня.

Роман Хрущ, який обіймав посаду гендиректора з 2008 року, залишив компанію.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн Хлібпром» є одним із найбільших виробників хліба в Україні з часткою ринку 8%. Торгові марки компанії - «Хлібна хата», «Наминайко», «Palazzo Bandinelli».

У другому кварталі 2012 року, згідно з консолідованими даними, товарооборот ПАТ «Концерн Хлібпром» становив 224,9 млн грн.