«Концерн Хлібпром» змінив гендиректора
11:35, 03 вересня 2012Агро
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Генеральним директором «Концерну Хлібпром», одного з найбільших виробників хлібобулочних виробів в Україні, призначено Владислава Аверченка, який раніше обіймав посаду комерційного директора компанії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, В.Аверченко вступив на нову посаду з 3 вересня.
Роман Хрущ, який обіймав посаду гендиректора з 2008 року, залишив компанію.
Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн Хлібпром» є одним із найбільших виробників хліба в Україні з часткою ринку 8%. Торгові марки компанії - «Хлібна хата», «Наминайко», «Palazzo Bandinelli».
У другому кварталі 2012 року, згідно з консолідованими даними, товарооборот ПАТ «Концерн Хлібпром» становив 224,9 млн грн.
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