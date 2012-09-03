Експорт зерна у липні-серпні зріс на 60% - до майже 3 млн. тонн

Експорт зерна з України в липні-серпні 2012-2013 маркетингового року (липень 2012 р. - червень 2013 р.) становив 2,98 млн. тонн, що на 60% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що за 2 місяці поточного МР експорт пшениці становив 1,3 млн. тонн, що на 83% більше, ніж у липні-серпні 2011 р. Зокрема, експорт продовольчої пшениці збільшився до 0,933 млн. тонн проти 0,612 млн. тонн, фуражної - до 0,368 млн. тонн із 98,1 тис. тонн. Експорт ячменю скоротився удвічі - до 0,551 млн. тонн проти 1,097 млн. тонн, кукурудзи - збільшився майже у 20 разів - до 1,1 млн. тонн. Експорт інших зернових становить 37,4 тис. тонн.

У серпні нового маркетингового року Україна поставила на зовнішні ринки 1,782 млн. тонн зернових культур, що на 48% більше, ніж у липні 2012 р. Зокрема, експорт пшениці становить 0,931 млн. тонн, ячменю - 0,503 млн. тонн, кукурудзи - 0,312 млн. тонн.

Нагадаємо, Мінагропрод прогнозує, що врожай зерна у поточному році становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.