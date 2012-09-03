Питання про ринок землі розглядатиме вже нова Рада - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що питання про введення ринку землі розглядатиме вже наступний склад Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

За словами О.Єфремова, сьогодні фахівці працюють над цим питанням.

«Це питання сьогодні призупинено. Я думаю, що це вже наступний парламент над даним питанням допрацює», - сказав О.Єфремов.