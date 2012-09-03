Питання про ринок землі розглядатиме вже нова Рада - Єфремов
13:38, 03 вересня 2012Агро
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що питання про введення ринку землі розглядатиме вже наступний склад Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.
За словами О.Єфремова, сьогодні фахівці працюють над цим питанням.
«Це питання сьогодні призупинено. Я думаю, що це вже наступний парламент над даним питанням допрацює», - сказав О.Єфремов.
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