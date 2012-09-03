У Миколаївській області ще у двох селах введено карантин через сказ

У Миколаївській області ще у двох селах введено карантин через сказУ Миколаївській області введено карантин ще у двох селах у зв’язку зі сказом. Про це йдеться у повідомленні Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляється, що 16 серпня хворий на сказ лис кидався на корів і намагався їх покусати під час випасу худоби на території Степівської сільради Миколаївського району. Місцеві пастухи вбили тварину. Під час дослідження матеріалу загиблої тварини фахівці ветмедицини підтвердили попередній діагноз «сказ». 22 серпня відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому було ухвалене рішення запровадити карантин у селах Степове та Ульянівка на 60 діб.

Нагадаємо, минулого тижня карантин було введено у двох інших селах Миколаївської області через хвору на сказ кішки, яка покусала літню жінку.