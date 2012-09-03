Експорт соняшнику в 2011-2012 МР скоротився на 39% - до 257,5 тис. тонн

Експорт насіння соняшнику з України в 2011-2012 маркетинговому році (МР, вересень 2011 р. - серпень 2012 р.) скоротився на 39% проти минулого маркетингового сезону - до 257,5 тис. тонн. Такі дані повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Зокрема в серпні поставки насіння соняшнику на зовнішні ринки становили 1,7 тис. тонн, а в липні – 25,2 тис. тонн.

За даними відомства, в 2010-2011 МР Україна експортувала 421,2 тис. тонн насіння соняшнику.