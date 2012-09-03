Кабмін затвердив порядок держпідтримки при страхуванні озимої пшениці

Кабінет Міністрів України затвердив порядок і умови надання сільгосптоваровиробникам держпідтримки, яка виплачується в 2012 році як компенсація вартості страхових платежів при страхуванні посівів озимої пшениці. Відповідна постанова від 15 серпня 2012 р. № 813 опублікована на сайті уряду.

Згідно з документом, держпідтримка надається у формі компенсації до 50% вартості страхового платежу при страхуванні посівів озимої пшениці на період зимівлі.

Бюджетні кошти прямують на захист майнових інтересів сільгосптоваровиробників від ризику загибелі сільгоспкультур шляхом часткового здешевлення страхових платежів і забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві. Бюджетні кошти прямують також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах казначейства.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство аграрної політики і продовольства.

Держпідтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам, які здійснюють виробництво сільськогосподарської рослинницької продукції на території України, уклали із страховиком договір страхування сільськогосподарської рослинницької продукції з державною підтримкою від сільськогосподарських виробничих ризиків, сплатили страховику страховий платіж за договором страхування в розмірах, розрахованих виходячи із стандартних страхових продуктів, не знаходяться в стадії ліквідації і стосовно них не порушено справи про банкрутство і які не мають простроченої більше шести місяців заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом і Пенсійним фондом України.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2012 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Закон регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, яке здійснюється з державною підтримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників і спрямований на забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві.

На початку липня ц.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету Міністрів розкритикував Міністерство аграрної політики і продовольства, яке досі не розробило порядок і умови надання державної підтримки для здешевлення страхових платежів.