ЄБРР дасть 12 млн дол. кредиту на біогазову установку для «Астарти»

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть кредит на суму до 12 млн дол. на будівництво біогазової установки дочірньому підприємству «Астарти» ТОВ «Цукровик Полтавщини» (Полтавська область) в рамках програми інвестицій у сталий розвиток агробізнесу, повідомила прес-служба ЄБРР.

Згідно з прес-релізом, основною метою цього, вже п'ятого за рахунком, спільного проекту ЄБРР і «Астарти» буде збільшення використання поновлюваної енергії у виробничому циклі.

Нова біогазова установка, йдеться в повідомленні, на заводі «Цукровик Полтавщини» щорічно перероблятиме 120 тис. тонн бурякового жому та виробляти близько 14,4 млн куб. м біогазу. Це дасть змогу «Астарті» знизити річний обсяг споживання газу на 7,7 млн. куб. м.

В результаті реалізації проекту витрата природного газу на основному цукровому заводі «Астарти» знизиться на 46%, води - на 10%, обсяг викидів парникових газів (ПГ) - приблизно на 15 тис. тонн CO2 на рік. Очікується, що в подальшому скорочення викидів ПГ становитиме до 35 тис. тонн на рік.

Довідка УНІАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Київ») - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, найбільший виробник цукру в Україні. З 2006 року акції компанії торгуються на Варшавській біржі.

Astartа володіє 8 цукровими заводами, здатними переробляти 12 млн тонн буряку на рік, в 2011 році завдяки виробництву 370 тис. тонн цукру зайняла 16% частку на цьому ринку в Україні.

Компанія орендує 245 тис. га землі, також займається рослинництвом і тваринництвом, але головним джерелом її доходів є продаж цукру (майже 50% виручки в першому кварталі 2012 р.).