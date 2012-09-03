Частка українських виробників на ринку дитячого харчування продовжує скорочуватися.

Такі дані УНІАН повідомила прес-служба Одеського консервного заводу дитячого харчування (ОКЗДХ), одного з найбільших виробників сокової продукції в Україні, з посиланням на директора Андрія Жукова.

«Співвідношення імпорту та внутрішнього виробництва на ринку дитячого харчування в сегменті соків і пюре за останні кілька років зазнало змін, причому не на користь вітчизняного виробника - його частка продовжує скорочуватися з року в рік в досліджуваних нами сегментах ринку дитячого харчування... Що стосується пюре, то в даному сегменті частка продукції вітчизняного виробництва у загальній структурі ринку становила 46% в 2010 році, а в 2011 році скоротилася і становила 43%. А вже за підсумками першого півріччя поточного року частка пюре українських виробників становила 38%», - повідомив Жуков. Окрім того, частка дитячих соків українського виробництва в 2010 році становила 32%, а в 2011 скоротилася до 30%.

У компанії уточнили, що основні імпортери дитячих соків і пюре - це Росія і країни Європи.

Посилаючись на дані Держстату, О.Жуков зазначив, що в 2011 році ринок виріс на 20% проти 2010 р. і становив близько 5,5 млн літрів, і позитивна тенденція продовжилася в цьому році. При цьому в першому півріччі п. р. сегмент пюре виріс на 13%, або 286 тис. літрів, - до 1,5 млн літрів, тоді як в 2011 р. скоротився на 3%.

Що стосується упаковки дитячих соків, то, за даними компанії, лідерство зберігає картонна упаковка з ринковою часткою в 80%. У сегменті упаковки для пюре в першому півріччі ц.р. частка скляної тари виросла на 7% - до 87% у загальній структурі ринку. Частка картонної упаковки в сегменті пюре дитячого харчування залишається стабільною - 10%.

За даними досліджень MC Group, споживання дитячого харчування на душу населення в Україні (для дітей до 3 років) становить близько 60 літрів.