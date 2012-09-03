Депутат пропонує скасувати сертифікацію зерна й послуг із його зберігання

Народний депутат України Валерій Харлім (Партія регіонів) пропонує скасувати сертифікацію якості зерна й продуктів його переробки, а також сертифікацію послуг зі зберігання зерна. Відповідний законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу й зберігання зерна в Україні” (регістр. № 11127 від 31.08.2012) опубліковано на сайті Верховної Ради.

“Видача державними органами таких документів як сертифікат якості зерна і продуктів його переробки, а також сертифікат відповідності послуг зі зберігання зерна і продуктів його переробки є формальною процедурою, яка втратила актуальність на нинішньому етапі розвитку галузі та є бар'єром на шляху її розвитку”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Скасування зазначених документів, на думку В.Харліма, спростить і здешевить переміщення зернових культур як усередині країни, так і на експорт.

Автор проекту закону зазначає, що скасування цих сертифікатів не призведе до погіршення ситуації з безпекою та якістю харчової продукції, оскільки зернова галузь України функціонує в умовах жорсткого держрегулювання.

На думку В.Харліма, ухвалення законопроекту забезпечить побудову ефективного зернового ринку, сприятиме зниженню витрат на всіх етапах переміщення зернових культур, отриманню конкурентних переваг на зовнішніх ринках, що у свою чергу приведе до зростання доходів усіх учасників зернового ринку й надходжень до держбюджету України.