Агрохолдинг «Нібулон» купив суднобудівний завод «Лиман»

Сільгосппідприємство «Нібулон», один з найбільших виробників і експортерів зерна в Україні, придбав суднобудівний завод "Лиман" (м. Миколаїв).

Як повідомляється в інтерв'ю з генеральним директором «Нібулона» Олексієм Вадатурським, опублікованому на офіційному сайті компанії, юридично операція з придбання майна «Лиману» завершиться 15 серпня ц.р., а 23 серпня керівництво зустрілося з колективом заводу.

Гендиректор зазначив, що у заводу є свої певні договірні відносини і виробнича програма, яку завод повинен завершити до 1 квітня наступного року.

«Ми за цей час виконаємо всі проектні роботи, отримаємо погодження, як того вимагає законодавство, для проведення реконструкції цього підприємства. Перша наша мета, пов'язана з «Лиманом», - забезпечити якісний і своєчасний судноремонт нашого існуючого флоту. Друга - забезпечити будівництво суден малої тоннажності для нашої компанії», - сказав О. Вадатурський, уточнивши, що компанія планує реалізувати цю програму протягом 2013-2014 рр..

Він зазначив, що для реалізації найближчих завдань «Нібулона» потрібно збудувати не менше 35 повнокомплектних самохідних суден типу «річка-море» водотоннажністю до 7 тис. тонн. Ці судна будуть ходити не тільки по Дніпру і Чорному морю, але і по Азовському морю, по Дону, Волзі та Каспію, щоб забезпечити зернові вантажопотоки Казахстану, Ірану, Росії.

Крім того, в планах компанії будівництво нових барж, буксирів для перевезень по Дніпру та Південному Бугу, а також швидкохідних пасажирських катерів-катамаранів.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований в 1991 році і є одним з найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє понад 70 тисяч гектарів землі.

Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зі зберігання зерна в обсязі до 420 тисяч тонн і власний перевантажувальний термінал ємністю 133 тисячі тонн.

Агрохолдинг «Нібулон» контролюється українським бізнесменом Олексієм Вадатурським.