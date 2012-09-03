На ринку України можуть з'явитися «молоковмісні продукти»

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує посилити правила маркування молочних і молоковмісних продуктів для запобігання фальсифікації і обману споживачів.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти» та інших законодавчих актів про заходи з боротьби з фальсифікацією молочних продуктів» опублікований на сайті відомства.

«На сьогоднішній день виробники продуктів, які тільки частково містять натуральні інгредієнти, через використання оманливої ​​термінології - «молочний продукт», «молочний напій», «сирний продукт», «кисломолочний продукт»... - створюють у споживача помилкове уявлення про натуральність продукту», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Автори документа пропонують ввести новий термін «молоковмісні продукти» для позначення продуктів, вироблених з використанням немолочної сировини. На етикетках таких продуктів повинно бути нанесено маркування «Продукт із замінниками складових молока».

Крім того, Мінагропрод пропонує зобов'язати торгівлю розміщувати молоковмісні продукти окремо від молочних продуктів.

У разі порушення виробником продукції вимог до маркування молоковмісних продуктів на нього накладається штраф у розмірі 100% вартості продукції, реалізованої з порушенням правил маркування.

При порушенні підприємством торгівлі вимог з торгівлі молоком, молочними продуктами та молоковмісними продуктами на нього накладається штраф у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автори вважають, що даний законопроект дасть змогу створити правові умови для прозорої та ефективної діяльності виробників молочної продукції різних видів, запобігти підміну понять, зловживань і фальсифікацій молочної продукції, а також для однозначного і повного інформування споживачів про придбану ними продукції.