Росспоживнагляд акредитував 5 українських лабораторій для досліджень молочної продукції

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) дозволила п'яти українським лабораторіям проводити дослідження молочної продукції для експорту до Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Повідомляється, що проведено документарну оцінку акредитованих українських лабораторій: Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (Київ), Науково-дослідний центр випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт» (Київ), Центр випробувань харчової продукції і продовольчої сировини ДП «Черкасистандартметрологія» (Черкаси), Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Полтавській області (Полтавська область), Державний Науково-дослідний інститут лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи Державного комітету ветеринарної медицини України (Київ).

Наголошується, що зазначені лабораторії акредитовані на проведення досліджень молочної продукції і мають достатнє оснащення приладами, кваліфікованих фахівців. Ці лабораторії можуть проводити дослідження за оцінкою безпеки і фальсифікації сирів. На перших етапах поставок до Російської Федерації українських сирів проводитимуться порівнювальні випробування й оцінка отриманих результатів.

При цьому в Росспоживнагляді уточнили, що лабораторія Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (Київ) не надала документи з акредитації.

Нагадаємо, домовленість про проведення українськими лабораторіями перевірок якості молочної продукції, яка поставляється до РФ, була досягнута у квітні в ході переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка і керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка. П.Порошенко наголосив, що сертифікати, які видаються такими лабораторіями, визнаватимуться російською стороною. Також встановлено перелік критеріїв, за якими здійснюватиметься перевірка сирів.

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України в червні направила список із шести українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції до Росії. На сьогодні кожна партія продукції, виготовлена на українських молочних підприємствах, перед тим як експортуватися до РФ, проходить дослідження у лабораторіях РФ, які видають дозвіл на експорт.

Довідка УНІАН.8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

Поступово експорт української продукції до РФ відновлюється.

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