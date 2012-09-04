Уряд виплатив селянам 57,5 млн грн дотації за молодняк ВРХ
Уряд виплатив селянам 57,5 млн грн державної дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби (ВРХ).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.
«З початку дії програми подано 131,9 тис. заявок на утримання 188,5 тис. телят на загальну суму 71 млн грн. Зараз селянам виплатили вже 57,5 млн грн», - йдеться в повідомленні з посиланням на міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.
«Сьогодні ми бачимо, що селяни виявляють дедалі більший інтерес до збереження та утримання молодняку ВРХ на власних господарствах. Кількість заявок постійно зростає», - заявив міністр.
Кількість поданих заявок, за даними Мінагропроду, в липні збільшилася вдвічі порівняно з червнем.
Довідка УНІАН. У цьому році держава передбачила близько 1 млрд грн дотацій селянам за збереження молодняку великої рогатої худоби: за теляти у віці від 3 до 5 місяців - 250 грн, у віці від 6 до 8 місяців - 500 грн, від 9 до 11 місяців - 750 грн за голову.
Ці виплати здійснюються в рамках програми Мінагропроду «Державна підтримка галузі тваринництва». Мета програми - зупинити вирізання худоби і задати темп для збільшення поголів'я, що в результаті позначиться на збільшенні обсягів виробництва молочної продукції.