Уряд виплатив селянам 57,5 млн грн дотації за молодняк ВРХ

Уряд виплатив селянам 57,5 млн грн державної дотації за утримання та збереження молодняку ​​великої рогатої худоби (ВРХ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«З початку дії програми подано 131,9 тис. заявок на утримання 188,5 тис. телят на загальну суму 71 млн грн. Зараз селянам виплатили вже 57,5 млн грн», - йдеться в повідомленні з посиланням на міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

«Сьогодні ми бачимо, що селяни виявляють дедалі більший інтерес до збереження та утримання молодняку ​​ВРХ на власних господарствах. Кількість заявок постійно зростає», - заявив міністр.

Кількість поданих заявок, за даними Мінагропроду, в липні збільшилася вдвічі порівняно з червнем.

Довідка УНІАН. У цьому році держава передбачила близько 1 млрд грн дотацій селянам за збереження молодняку ​​великої рогатої худоби: за теляти у віці від 3 до 5 місяців - 250 грн, у віці від 6 до 8 місяців - 500 грн, від 9 до 11 місяців - 750 грн за голову.

Ці виплати здійснюються в рамках програми Мінагропроду «Державна підтримка галузі тваринництва». Мета програми - зупинити вирізання худоби і задати темп для збільшення поголів'я, що в результаті позначиться на збільшенні обсягів виробництва молочної продукції.