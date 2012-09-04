«Укрцукор» очікує з середини вересня запуску більшості цукрових заводів

Асоціація національних цукровиробників України «Укрцукор» чекає з середини вересня запуску в роботу більшості цукрових заводів.

Про це УНІАН повідомили в асоціації.

«Завжди з 15 вересня починалося масове копання буряку і з середини вересня більш як половина заводів приступить до переробки цукрового буряку», - відзначили в асоціації.

Цього року асоціація чекає запуску 66-70 цукрових заводів, тоді як минулого сезону працювало 77 заводів. Скорочення кількості заводів пояснюють зниженням урожаю цукрового буряку. Очікується, що в поточному сезоні на переробку надійде 14 млн. тонн буряку, з якого буде вироблено 1,8 млн. тонн цукру. При цьому повідомляється, що на сьогодні вже приступив до переробки цукрового буряку один завод - Радеховський цукровий завод у Львівській області.

Зазначається, що через погодні умови затримується копання цукрового буряку. Зокрема, в Полтавській області через спеку і посуху на полях утворилася кірка і аграрії чекають зміни погоди, щоб запустити в поля техніку. Крім того, в деяких областях через дощі знизилася цукристість цукрового буряку, і деякі виробники відклали збирання врожаю, щоб грунт підсохнув і буряк знову набрав цукристості.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн. тонн цукру з цукрового буряку урожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн. тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн. тонн бурякового цукру, що на 22% вище за показник сезону 2009 року (1,267 млн. тонн).