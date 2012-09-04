Аграрії поставили до Аграрного фонду 615 тис. тонн зерна за форвардними контрактами

Аграрії поставили на елеватори Аграрного фонду 615 тис. тонн зерна за форвардними контрактами, з яких 495 тис. тонн вже переоформлено до інтервенційного фонду.

Про це йдеться в повідомленні фонду, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Станом на 3 вересня сільгосптоваровиробниками поставлено 614,8 тис. тонн зерна в рамках форвардної програми, з яких вже переоформлено до державного інтервенційного фонду 494,7 тис. тонн», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що за обсягами переоформлення зерна лідирують Луганська, Вінницька, Кіровоградська і Харківська області.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд закупив 825 тис. тонн продовольчого зерна урожаю 2012 року на загальну суму 1,5 млрд грн за форвардними біржовими контрактами. На Аграрній біржі було укладено 634 форвардних біржових контракти з 547 сільгосптоваровиробниками на поставки до державного інтервенційного фонду майже 825 тис. тонн зерна, з яких 785 тис. тонн пшениці і близько 40 тис. тонн жита.