Сицилійське об'єднання СSR відновлює імпорт вин до України

Сицилійське виноробне об'єднання Сantine Siciliane Riunite (СSR) починає імпорт до України вин під торговими марками «Azhar», «Qalath» і «CSR», повідомив на прес-конференції в УНІАН представник об'єднання Маттео Ноє.

Як уточнила представник компанії-імпортера «Alma» Гала Матвієнко, лінійка ТМ «Azhar» буде представлена двома видами вина преміального сегменту (200-300 грн/бут.) і ТМ «Qalath» - 5 видами вина преміального сегменту (близько 160 грн/бут.) і продаватиметься лише через канал HoReCa.

Крім того, компанія планує імпорт ТМ «CSR», яка буде представлена в демократичному ціновому сегменті (близько 45 грн/бут.) і продаватиметься в роздріб.

Г.Матвієнко важко назвати обсяги поставок сицилійських вин до України, вона відзначила, що імпорт тільки починається і перші результати можна буде оцінити через рік. При цьому М.Ноє висловив надію, що щомісячні поставки вин «CSR» до України досягатимуть 15-16 тис. пляшок, а преміальних «Azhar», «Qalath» - менші обсяги.

М.Ноє нагадав, що 2 року назад об'єднання CSR вже поставляло на український ринок вина, обсяг імпорту яких досягав 140 тис. пляшок, проте поставки було припинено у зв'язку зі зміною дистриб'ютора, і в 2012 році поставок вина ще не було.

Довідка УНІАН. Сицилійський виноробний холдинг Сantine Siciliane Riunite об'єднує 12 заводів і 25 тис. га виноградників. Виробнича потужність компанії становить 4,5 млн. пляшок вина на рік, при цьому компанія оцінює свій потенціал у 15-18 млн. пляшок на рік. Середньорічний оборот Сantine Siciliane Riunite становить 40 млн. євро.