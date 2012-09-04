М'ясо свиней з 10-кілометрової зони в Запорізькій області відправлять на переробку

М'ясо свиней, які найближчим часом вилучатимуться в 10-кілометровій зоні відчуження с. Комишуватка Приморського району Запорізької області, де в липні стався падіж свиней від АЧС, буде відправлено на виготовлення ковбас або тушкованого м'яса для Держрезерву.

Про це повідомив УНІАН заступник начальника головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області Сергій Дегтяренко.

«У 10-кілометровій зоні відчуження нами щодня проводяться обстеження поголів'я свиней. Результати даних обстежень свідчать про те, що всі тварини здорові. Проте Інструкція з профілактики і боротьби з африканською чумою вимагає, щоб все поголів'я свиней у 10-кілометровій зоні місця виявлення АЧС було відправлено на переробку, що й буде зроблено», - розповів С. Дегтяренко.

За його словами, відповідно до нормативних документів, м'ясо свиней із зони відчуження може бути відправлено або на виготовлення варених ковбас, або на виготовлення тушкованого м'яса.

«Інструкція складалася так, щоб виключити навіть гіпотетичну можливість поширення захворювання, тому м'ясо свиней з 10-кілометрової зони відчуження може бути використане тільки на виготовлення продукції, технологічний процес приготування якої потребує термічної обробки. В даному випадку прийнято рішення відправити його на виготовлення тушкованого м'яса для Держрезерву», - розповів С. Дегтяренко.

За його словами, в господарствах населення і 3 господарствах – юрособах у 10-кілометровій зоні с. Комишуватка на сьогодні налічується більш як 3,5 тисячі свиней (близько 2,5 тисяч – поголів'я тваринницьких господарств і більше тисячі голів – у населення).

Як повідомляв УНІАН, у с. Комишуватка Приморського району Запорізької області 30 липня зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму (АЧС). Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Жителям Запорізької області, в господарствах яких поголів'я свиней було знищене у зв'язку з виявленням у регіоні африканської чуми, з 2 серпня почали виплачувати компенсації за вбиту худобу.

Сьогодні Запорізька ОДА поширила інформацію про виділення урядом на профілактику і боротьбу з африканською чумою свиней на території області 3,375 млн. грн. Як повідомили в ЗОДА, ще 400 тис. грн. на ці цілі буде виділено з обласного бюджету.

Довідка УНІАН.Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозное вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворюють, гине.